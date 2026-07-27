Αθλητικά

Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα και υπογράφει ο Στέφαν Ορτέγκα

Τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό
Ο Στεφάν Ορτέγκα
Ο Στεφάν Ορτέγκα με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ / Action Images via Reuters/Andrew Boyers
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Ο Στέφαν Ορτέγκα αναμένεται ακόμη και αύριο (28/07/26) στην Ελλάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, καθώς φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το deal για την απόκτησή του από τους Πειραιώτες.

Μετά την αποχώρηση του Κωνσταντή Τζολάκη για τη Χαλ, ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για να κλείσει τον βασικό τερματοφύλακα της νέας σεζόν και κατέληξε στην περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα, με τη σύμφωνη γνώμη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας ανήκε την τελευταία τριετία στη Μάντσεστερ Σίτι, “μετρώντας” 51 συμμετοχές με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ το περασμένο εξάμηνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ολυμπιακός τον περιμένει πια στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ώστε να παρουσιαστεί κι επίσημα από τη νέα του ομάδα.

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Αθλητικά
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