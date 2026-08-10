Ο Ραφίκ Τζεμπούρ στον Αχαρναϊκό: Αναλαμβάνει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος

Ο Αχαρναϊκός περνάει σε νέα εποχή, με τον Γιώργο Γκάμαρη να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, ενώ ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος τοποθετείται ο Ραφίκ Τζεμπούρ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού θα τρέξει τον σχεδιασμό του Αχαρναϊκού, ο οποίος θα αγωνιστεί στη Γ’ Εθνική μετά την άνοδό του από την Α’ ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ραφίκ Τζεμπούρ είχε μία πολυετή καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε αρχικά στον Εθνικό Αστέρα, στη συνέχεια πήγε στον Ατρόμητο, ενώ έγινε ευρέως γνωστός από τη θητεία του στον Πανιώνιο.

Τον Αύγουστο του 2008 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ, πριν πάρει τη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.

Στους Πειραιώτες πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, μετρώντας 39 γκολ σε 56 ματς. Στη συνέχεια, ο Τζεμπούρ φόρεσε τις φανέλες των Σίβασπορ, Νότιγχαμ Φόρεστ και ΑΠΟΕΛ πριν επιστρέψει στα μέρη μας για την ΑΕΚ και τον Άρη.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, δραστηριοποιήθηκε ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, ενώ έχει διατελέσει και τεχνικός διευθυντής στον Απόλλωνα Λάρισας.