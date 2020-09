Ο Ταϊρίς Ράις υπέγραψε στην ΑΕΚ με συμβόλαιο ενάμισι μήνα, ώστε να αγωνιστεί στο Final 8 του Basketball Champions League, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά οι εξελίξεις φαίνεται ότι τον έχουν κάνει έξαλλο.

Ο κορονοϊός δεν επέτρεψε στον Αμερικανό γκαρντ να κλείσει όπως ήθελε πέρυσι την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και φέτος είναι πιθανό να του δημιουργήσει νέα προβλήματα. Κι αυτό γιατί υπάρχει σενάριο αλλαγής έδρας από την Αθήνα και το ΟΑΚΑ, για το Final 8 του BCL.

Ο Ράις σχολίασε λοιπόν το γεγονός και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. «Αν αλλάξουν την έδρα για το Final 8 του BCL θα τσαντιστώ! Έχω ήδη κανονίσει το κατάλυμα για την οικογένειά μου. Πτήσεις, ξενοδοχεία και τα λοιπά», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

If they change the venue for the BCL Final 8 ima be pissed! I already made accommodations for my family to come. Flights. Hotels. Etc. Smh