ΑΕΚ: Ενδιαφέρον της Σότσι για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Ο Έλληνας αμυντικός δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς
Ο Γεράσιμος Μήτογλου
Η ρωσική Σότσι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γεράσιμου Μήτογλου, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

H Σότσι, η οποία αγωνίζεται στη Russian Premier League, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην ΑΕΚ για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, Γεράσιμο Μήτογλου για τον οποίο, πάντως, ενδιαφέρεται έντονα.

Η ρωσική ομάδα έχει κάνει άσχημο ξεκίνημα στη νέα σεζόν, ούσα στον πάτο της βαθμολογίας με πέντε ήττες και μία ισοπαλία στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται στην ομάδα από το 2021 και να μετράει 77 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 5 γκολ.

