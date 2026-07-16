Αθλητικά

ΑΕΚ: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ζίνι

Έβγαλε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης ο Ανγκολέζος επιθετικός
Ο Ζίνι
Ο Ζίνι στην προπόνηση της ΑΕΚ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Θετικά νέα για την ΑΕΚ στην Ολλανδία, αφού ο Ζίνι ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ζίνι είχε νιώσει ένα σφίξιμο πριν τον φιλικό αγώνα με την Ντε Γκράαφσαπ στην Ολλανδία και είχε μείνει εκτός στις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΚ για να προφυλαχθεί.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός ξεπέρασε όμως το πρόβλημά του και έτσι τέθηκε ξανά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο επόμενο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του.

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