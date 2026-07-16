Super League: Η κλήρωση του πρωταθλήματος και οι κορυφαίοι της σεζόν

Η Super League παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2026-27, με τις ομάδες να μαθαίνουν τη σειρά των αγώνων τους στην κλήρωση του πρωταθλήματος.
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ – Ηρακλής
Καλαμάτα – Άρης
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
ΟΦΗ – Βόλος
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Άρης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Βόλος – Ηρακλής
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Άρης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Βόλος – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Βόλος
Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Άρης
Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
Άρης – ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Άρης – Βόλος
Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
Ατρόμητος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – ΟΦΗ
Κηφισιά – Άρης
Λεβαδειακός – Βόλος
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Άρης – Ατρόμητος
Βόλος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής – Κηφισιά
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Ατρόμητος – Βόλος
Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Άρης
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα
Άρης – Παναιτωλικός
Βόλος – Κηφισιά
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ατρόμητος
ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Καλαμάτα – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Βόλος
ΠΑΟΚ – Κηφισιά
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά – Καλαμάτα
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Καλαμάτα – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
ΠΑΟΚ – Βόλος
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Βόλος
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Καλαμάτα – Παναιτωλικός
Κηφισιά – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Άρης
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Άρης – ΑΕΚ
Βόλος – Λεβαδειακός
Κηφισιά – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Καλαμάτα
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
Άρης – ΠΑΟΚ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ηρακλής – Βόλος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Βόλος – Άρης
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός – Ηρακλής
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
Άρης – Κηφισιά
Βόλος – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ηρακλής – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
Ατρόμητος – Άρης
Κηφισιά – Βόλος
Λεβαδειακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Κηφισιά
Άρης – Παναθηναϊκός
Βόλος – Ατρόμητος
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ηρακλής – ΟΦΗ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Ηρακλής
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
Άρης – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – Καλαμάτα
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Κηφισιά
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Άρης
Παναθηναϊκός – Βόλος
Παναιτωλικός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Βόλος – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ηρακλής – Καλαμάτα
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Καλαμάτα – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Παναιτωλικός – Άρης
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ηρακλής – ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Άρης – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Βόλος – Παναιτωλικός
Κηφισιά – Ηρακλής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ολυμπιακός
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
«Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά των ομάδων και να κοιτάξουμε το θέμα της Β' Εθνικής που το είχαμε αμελήσει και εμείς και η Πολιτεία. Είναι μια προσπάθεια που θα καταβάλλουμε.
Αν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε τα οικονομικά των πιο αδύναμων ομάδων και αν έχουμε βοηθήσει τη Β' Εθνική. Και τα τηλεοπτικά και όλα πρέπει να είναι ενιαία».
Για τον Παναθηναϊκό: «Δεν θα σας πω δημοσίως τις προσδοκίες και τις επιθυμίες μου»
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Άρης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης
ΑΕΚ - Άρης
Ατρόμητος - Καλαμάτα
Βόλος - Ολυμπιακός
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
ΟΦΗ - Κηφισιά
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Ηρακλής - Αστέρας
Αστέρας - Ολυμπιακός
Άρης - ΟΦΗ
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Βόλος - Ηρακλής
Κηφισιά - ΑΕΚ
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός - Καλαμάτα
Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν είναι το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στην 3η αγωνιστική
ΑΕΚ - Ηρακλής
Καλαμάτα - Άρης
Ολυμπιακός - Ατρόμητος
ΟΦΗ - Βόλος
Παναθηναϊκός - Κηφισιά
Παναιτωλικός - Αστέρας
ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
«To γεγονός πως κατέκτησα τους περισσότερους πόντους έχει να κάνει και με τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν», δήλωσε σχετικά ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού
Ελ Κααμπί, Πόμπο, Στρακόσα, Γιόβιτς και Μπαρτόλο είχαν τους περισσότερους πόντους στο SLGR Fantasy
«Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου, σημαίνει πολλά για μένα και ελπίζω να είμαι ακόμα καλύτερος τη νέα σεζόν», το μήνυμα του Ζίβκοβιτς για τη βράβευσή του
«Είναι τιμητική και όμορφη διάκριση για μένα. Το βραβείο δεν ανήκει μόνο στον τερματοφύλακα, ανήκει στους συμπαίκτες μου και σε όλη την ομάδα», το μήνυμα του Τζολάκη, που είχε τα περισσότερα "clean sheets" στη σεζόν
«Ως Υπουργός και αναγνωρίζοντας την πορεία της ΕΠΟ, η σχέση μεταξύ Υπουργείου και ποδοσφαίρου είναι τόσο καλή. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και θα συνεχίσει έτσι. Συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε για την εκλογή σας. Ευχή μας και βεβαιότητά μας είναι πως όπως τα πράγματα εξελίσσονται κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι θα είναι συναρπαστικό και το νέο πρωτάθλημα. Ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο. Η Πολιτεία με την αποφασιστικότητά της και εσείς με τη συμβολή σας ενισχύεται το ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίζεται η βία στα γήπεδα, αποδεικνύεται από τη μείωση, μόλις 5, στις ποινές κεκλεισμένων των θυρών, 55% μείωση. Καταδεικνύεται από την εντυπωσιακή προσέλευση των φιλάθλων, αυξημένα κατά 15,9 % τα εισιτηρια. Περιφρουρείται από περισσότερα από 2.000.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια, αλλά και με τις κάμερες στις εγκαταστάσεις. Και ανταμείβεται με 24.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή 1.760.000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ από το στοίχημα, αύξηση κατά 17,73%.
Έτσι πλέον μπορείτε να επενδύετε περισσότερο στις τεχνολογίες. Με το VAR, το ημιαυτόματο οφσάιντ και με την ανακοίνωση του Goal lines camera που θα ενισχύσει περισσότερο την ακρίβεια και την διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων. Από τις αποφάσεις της κυβέρνησης το 2024, δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν σωστή και κοινωνικά δικαιωμένη. Θέλαμε να προστατεύσουμε και όχι να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε με ενότητα και καλή συνεργασία, με την ίδια αποφασιστικότητα. Καλή επιτυχία στη Σούπερ Λιγκ για ένα ποδόσφαιρο που αξίζει η Ελλάδα»
«Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας στην Αθήνα. Είμαι χαρούμενος που με την ομάδα μου και με το επιτελείο κάνουμε αυτό που αγαπάμε, παίζουμε ποδόσφαιρο. Αφιερώνων το βραβείο σε όσους δούλεψαν μαζί και τους ευχαριστώ.
Πρώτα από όλα τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη του σταφ. Ώστε να πετύχουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τον ιδιοκτήτη, τον Χαβιέ και στο τέλος δεν μπορώ να παραλείψω τους φιλάθλους. Στο τέλος την οικογένειά μου. Όλοι αυτοί αξίζουν το μερίδιό τους από αυτό το βραβείο. Είθε να πετύχουμε περισσότερα και τη νέα σεζόν»
Ο Νίκολιτς μίλησε μέσα από video για τη βράβευσή του, αφού βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ΑΕΚ
Ακολουθούν οι βραβεύσεις για τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν
«Η έναρξη κάθε νέας σεζόν αποτελεί ιδιαίτερη στιγμή. Κοιτάζουμε μπροστά και θέτουμε τις βάσεις για την κατεύθυνση της Σούπερ Λιγκ. Θέλουμε να αναδείξουμε έναν βασικό πυλώνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου: την τεχνολογία. Δεν περιορίζεται στον αγωνιστικό χώρο.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η Σούπερ Λιγκ παρουσιάζει το SL GR Tech σηματοδοτεί τη μετάβαση από το χαρτί στη συστηματική καταγραφή. Από την καθυστέρηση στην άμεση ενημέρωση. Οι ομάδες αποκτούν καλύτερα εργαλεία, για μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια. Στόχος είναι μια Σούπερ Λιγκ πιο σύγχρονη, οργανωμένη, διαφανής και αποτελεσματική. Η εξωστρέφεια, η συνεργασία και η συνεχής ανταλλαγή γνώσεων αποτελούν βασικούς άξονες»
Το λόγο πήρε και η αντιπρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου
Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρήνησε φέτος και για την απώλεια του Τάκη Γκώνια
Μετά από ένα video ανασκόπηση, αποδόθηκε τιμή και στη μνήμη των ποδοσφαιριστών που έφυγαν φέτος από τη ζωή, όπως ο Παρασκευάς Άντζας και ο Στέφανος Μπορμπόκης
«Να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Στην πρώτη μου ημέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω: ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης.
Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Μας το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε και έσοδα και για τη δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Το λόγο πήρε πρώτος ο Γιάννης Αλαφούζος
Ο Μάκης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ βρίσκεται επίσης στην εκδήλωση
Ο Θόδωρος Καρυπίδης για τον Άρη
Ο Μάριος Ηλιόπουλος για λογαριασμό της πρωταθλήτριας ΑΕΚ
Ο Κώστας Καραπαπάς εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό
Στην κλήρωση δίνει το "παρών" και ο νέος πρόεδρος της λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος
Όπως και πέρυσι, το πρωτάθλημα θα έχει μετά την κανονική διάρκεια, τα πλέι οφ για την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά και τα πλέι άουτ για τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία.
Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος ΝΠΣ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Καλαμάτα, Ηρακλής θα συμμετάσχουν στη Super League 2026-27, η οποία περιλαμβάνει και πάλι 14 ομάδες.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27