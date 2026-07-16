Super League: Η κλήρωση του πρωταθλήματος και οι κορυφαίοι της σεζόν

Η δήλωση Βρούτση

«Ως Υπουργός και αναγνωρίζοντας την πορεία της ΕΠΟ, η σχέση μεταξύ Υπουργείου και ποδοσφαίρου είναι τόσο καλή. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και θα συνεχίσει έτσι. Συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε για την εκλογή σας. Ευχή μας και βεβαιότητά μας είναι πως όπως τα πράγματα εξελίσσονται κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι θα είναι συναρπαστικό και το νέο πρωτάθλημα. Ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο. Η Πολιτεία με την αποφασιστικότητά της και εσείς με τη συμβολή σας ενισχύεται το ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίζεται η βία στα γήπεδα, αποδεικνύεται από τη μείωση, μόλις 5, στις ποινές κεκλεισμένων των θυρών, 55% μείωση. Καταδεικνύεται από την εντυπωσιακή προσέλευση των φιλάθλων, αυξημένα κατά 15,9 % τα εισιτηρια. Περιφρουρείται από περισσότερα από 2.000.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια, αλλά και με τις κάμερες στις εγκαταστάσεις. Και ανταμείβεται με 24.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή 1.760.000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ από το στοίχημα, αύξηση κατά 17,73%.

Έτσι πλέον μπορείτε να επενδύετε περισσότερο στις τεχνολογίες. Με το VAR, το ημιαυτόματο οφσάιντ και με την ανακοίνωση του Goal lines camera που θα ενισχύσει περισσότερο την ακρίβεια και την διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων. Από τις αποφάσεις της κυβέρνησης το 2024, δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν σωστή και κοινωνικά δικαιωμένη. Θέλαμε να προστατεύσουμε και όχι να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε με ενότητα και καλή συνεργασία, με την ίδια αποφασιστικότητα. Καλή επιτυχία στη Σούπερ Λιγκ για ένα ποδόσφαιρο που αξίζει η Ελλάδα»