Αγωνία στην Ισπανία για τον Λαμίν Γιαμάλ: Εμφανίστηκε με δεμένο πόδι στην προπόνηση

Αμφίβολος φαίνεται ότι είναι ο Λαμίν Γιαμάλ για τον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, αφού ο νεαρός εξτρέμ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Σύμφωνα με την ισπανική AS, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ισπανίας, ενώ εμφανίστηκε με επίδεσμο στον αριστερό μηρό, γεγονός που έχει προκαλέσει αγωνία για το αν θα είναι διαθέσιμος στον τελικό με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Αμερικής.

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Η “ρόχα” δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μεγάλο ματς της Κυριακής, χωρίς το μεγάλο της αστέρι, αλλά πλέον έχει σημάνει… συναγερμός για την κατάστασή του και η προπόνηση του Σαββάτου θα είναι κομβική.





Saltan las ALARMAS con LAMINE YAMAL a TRES DÍAS DE LA FINAL del Mundial entre España y Argentina



El jugador NO HA ENTRENADO y tiene UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO pic.twitter.com/UMAPKOIhhY — Madrid Sports (@MadridSports_) July 16, 2026

Ο τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/07/26) στις 22:00 σε ώρα Ελλάδας.