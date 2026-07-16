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Αθλητικά

Αγωνία στην Ισπανία για τον Λαμίν Γιαμάλ: Εμφανίστηκε με δεμένο πόδι στην προπόνηση

To video που σήμανε συναγερμό στην Ισπανία για τον Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ
Ο Γιαμάλ στην προπόνηση της Ισπανίας / IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
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Αμφίβολος φαίνεται ότι είναι ο Λαμίν Γιαμάλ για τον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, όπου η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, αφού ο νεαρός εξτρέμ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Σύμφωνα με την ισπανική AS, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της Ισπανίας, ενώ εμφανίστηκε με επίδεσμο στον αριστερό μηρό, γεγονός που έχει προκαλέσει αγωνία για το αν θα είναι διαθέσιμος στον τελικό με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Η “ρόχα” δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο μεγάλο ματς της Κυριακής, χωρίς το μεγάλο της αστέρι, αλλά πλέον έχει σημάνει… συναγερμός για την κατάστασή του και η προπόνηση του Σαββάτου θα είναι κομβική.

Ο τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (19/07/26) στις 22:00 σε ώρα Ελλάδας.

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