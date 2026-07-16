Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για πρώτη φορά στα αποδυτήρια των Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται για το νέο “κεφάλαιο” στην καριέρα του και λίγο πριν παρουσιαστεί επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, πήρε μία πρώτη… γεύση από τα νέα του αποδυτήρια και το προπονητικό κέντρο.

Οι Μαϊάμι Χιτ δημοσίευσαν το video με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μπαίνει στα αποδυτήριά τους και να τσεκάρει τη θέση του και τη νέα του φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη.

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Αμέσως μετά το “Greek Freak” δεν έχασε καιρό και πήγε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Σποέλστρα για να κάνει την προπόνησή του και τα σουτ του, στο νέο του “σπίτι” στο NBA.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miami HEAT (@miamiheat)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miami HEAT (@miamiheat)

Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άλλαξε… περιβάλλον στο NBA.