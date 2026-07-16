Κλήρωση Super League: Τα παιχνίδια στην πρεμιέρα της σεζόν 2026-27

Η Super League έκανε την κλήρωση για το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στη σεζόν 2026-27 και οι ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους τους στην πρεμιέρα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος ΝΠΣ, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά, Παναιτωλικός, Καλαμάτα και Ηρακλής θα ανοίξουν την αυλαία της νέας σεζόν της Super League, το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν περιλαμβάνει πάντως κάποιο ντέρμπι, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζονται στις έδρες τους, ενώ ο Άρης θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του από τον Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η πρεμιέρα της Super League

ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός