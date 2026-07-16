Super League: Το πρόγραμμα με όλα ντέρμπι της σεζόν 2026-27

Η κλήρωση της Super League για το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στη σεζόν 2026-27 έβγαλε και τις ημερομηνίες για τα ντέρμπι των “μεγάλων” του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η αρχή θα γίνει στην 3η αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στην έδρα της τον Άρη.

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Το πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δε, θα γίνει στην 6η αγωνιστική, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στις 10 ή 11 Οκτωβρίου 2026.

Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης

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4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Άρης

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης

Τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Άρης – ΑΕΚ

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

Άρης – ΠΑΟΚ

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

Άρης – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Ολυμπιακός – Άρης

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός