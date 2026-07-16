Super League: Το πρόγραμμα με όλα ντέρμπι της σεζόν 2026-27

Η κλήρωση της Super League για το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος στη σεζόν 2026-27 έβγαλε και τις ημερομηνίες για τα ντέρμπι των “μεγάλων” του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η αρχή θα γίνει στην 3η αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να αντιμετωπίζει στην έδρα της τον Άρη.
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Το πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δε, θα γίνει στην 6η αγωνιστική, με τους Πειραιώτες να φιλοξενούν τον Παναθηναϊκό στις 10 ή 11 Οκτωβρίου 2026.
Τα ντέρμπι του πρώτου γύρου
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Άρης
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4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Άρης
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
Άρης – Ολυμπιακός και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Άρης
Τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Άρης – ΑΕΚ
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
Άρης – ΠΑΟΚ
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
Άρης – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Ολυμπιακός – Άρης
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός