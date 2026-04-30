ΑΕΚ: Επικό βίντεο για την ανανέωση του Βίντα, με τον Ηλία Μελέτη να διδάσκει Κιτρινόμαυρο Πολιτισμό

Ο Ντομαγκόι Βίντα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2027, με το βίντεο της ανακοίνωσης της Ένωσης να είναι επικό.

Ντομαγκόι Βίντα και ΑΕΚ συνεχίζουν μαζί και για πέμπτο χρόνο. Μία μέρα μετά την επέκταση της συνεργασίας τους, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ δημοσιοποίησε στα social media ένα μυθικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον 37χρονο στόπερ.

Σ’ αυτό συμμετείχε και ο γνωστός ηθοποιός και φίλαθλος της ΑΕΚ, Ηλίας Μελέτης, ο οποίος δίδαξε “Κιτρινόμαυρο Πολιτισμό” σε νεαρά κορίτσια και αγόρια.

Όταν φτάνει η στιγμή να ρωτήσει κάποιο παιδί για το ποιος είναι ο παίκτης προσωπικότητα που επηρεάζει τους συμπαίκτες του στη φετινή ομάδα, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο Βίντα.