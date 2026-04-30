Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ

Πριν το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε την απονομή του βραβείου του MVP της κανονικής περιόδου στον Σάσα Βεζένκοφ.

MVP, MVP, MVP!



Sasha Vezenkov received his MVP award from Dejan Bodiroga, and the crowd loved it. pic.twitter.com/uAzYaruWqy — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και στη συνέχεια άρχισε να διαλύει την άμυνα της Μονακό, πραγματοποιώντας ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους.