Αθλητικά

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έδωσε το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας στο ΣΕΦ και έβγαλε σέλφι με το βραβείο
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρέθηκε στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, προκειμένου να δώσει το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ.

Πριν το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έκανε την απονομή του βραβείου του MVP της κανονικής περιόδου στον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βεζένκοφ βγάζει σέλφι
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των Πειραιωτών αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας και στη συνέχεια άρχισε να διαλύει την άμυνα της Μονακό, πραγματοποιώντας ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 13 πόντους.

