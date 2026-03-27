ΑΕΚ: Επιστρέφουν άμεσα Στρακόσα, Πήλιος και Μάριν μετά τις ήττες της Αλβανίας και της Ρουμανίας στα πλέι οφ του Μουντιάλ

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί για τα πλέι οφ της Super League με περισσότερους βασικούς ποδοσφαιριστές
Ο Στρακόσα και ο Πήλιος
Ο Στρακόσα και ο Πήλιος σε παιχνίδι της ΑΕΚ/ EUROKINISSI

Η ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί με περισσότερους παίκτες για τα πλέι οφ της Super League, αφού μετά τους αποκλεισμούς της Αλβανίας και της Ρουμανίας από το Μουντιάλ, οι Πήλιος, Στρακόσα και Μάριν θα επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα.

Η Αλβανία ηττήθηκε 2-1 από την Πολωνία με τον Στρακόσα να είναι βασικός και τον Πήλιο να μπαίνει ως αλλαγή σε ρόλο αριστερού χαφ και η Ρουμανία έχασε 1-0 από την Τουρκία με τον Μάριν της ΑΕΚ να αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου για 67′.

Πλέον, οι τρεις ποδοσφαιριστές της Ένωσης θα επιστρέψουν στα Σπάτα νωρίτερα, αφού οι Εθνικές τους ομάδες δεν έχουν άλλη προγραμματισμένη αναμέτρηση και θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις με τους Στρακόσα και Μάριν να υπολογίζονται ως βασικοί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Πήλιος δεν θα αγωνιστεί λόγω τιμωρίας.

Οι Βάργκα (Ουγγαρία), Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς (Σερβία), Ρότα (Εθνική Ανδρών), Καλοσκάμης (Εθνική Ελπίδων), Γκεοργκίεφ (Βουλγαρία), Πινέδα (Μεξικό), Κοϊτά (Μαυριτανία) και Σαχαμπό (Ρουάντα) απουσιάζουν από τις προπονήσεις των κιτρινόμαυρων, καθώς βρίσκονται στις Εθνικές τους ομάδες.

