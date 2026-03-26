Τουρκία – Ρουμανία 1-0: Ένα βήμα μακριά από το Μουντιάλ οι Τούρκοι

Με Σλοβακία ή Κόσοβο στον τελικό πρόκρισης στο Μουντιάλ
Η Τουρκία έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών play off για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Με γκολ του Καντίογλου στο 53ο λεπτό από «μαγική» ασίστ του Αρντά Γκιουλέρ, η ομάδα του Βίνι Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη κι έτσι την προσεχή Τρίτη (31/3) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σλοβακία ή το Κόσοβο για μια θέση στα αμερικανικά γήπεδα το προσεχές καλοκαίρι.

Δοκάρι είχε ο Στάντσιου στο 77΄ για τη Ρουμανία, με την οποία αγωνίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Τανάζε.

ΤΟΥΡΚΙΑ: Τσακίρ, Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Μπαρντακσί, Καντιόγλου, Γιούκσεκ, Τσαλχάνογλου (90′ Καχβετσί), Γιλμάζ (78′ Κοκτσού), Γκιουλέρ (90′ Καμπάκ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ράντου, Μπάνκου, Μπούρτσα, Ντράγκουσιν, Ράτιου, Ντράγκομιρ, Χάτζι (71′ Στάντσιου), Μαρίν (66′ Τανάσε), Μαν, Μιχαϊλα (88′ Μπαϊαράμ), Μπιρλιγκέα (87′ Μικουλέσκου).

