ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Καλοσκάμη, ανεβάζει στροφές ο Γιόβιτς

Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ από την προπόνηση της Τρίτης (25/8/2025). Επέστρεψε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ανέβασε στροφές ο Λούκα Γιόβιτς.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης διέψευσε τις προβλέψεις και πήρε κανονικά μέρος στο πρόγραμμα προπόνησης της ΑΕΚ. Ο νεαρός μέσος θα συμμετέχει στις προπονήσεις χωρίς επαφές μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αλλά από Δευτέρα θα μπει σε φουλ ρυθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καλοσκάμης υπέστη κάταγμα κλείδας κατά τη διάρκειας της προετοιμασίας στην Ολλανδία και υπολογιζόταν ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε.

Ανεβαίνει ο Λούκα Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς πήρε μέρος στην προπόνηση της Τρίτης και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στην Opap Arena την Πέμπτη (28/8/2025) για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Σέρβος επιθετικός έχει μπει σε μια φάση διαχείρισης και πάει μέρα με την μέρα. Για την ώρα, η συμμετοχή του στο κρίσιμο παιχνίδι με τους Βέλγους είναι αμφίβολη.