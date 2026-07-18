Ο Ολυμπιακός «πιέζει» για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα

Ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τον Μανώλη Σάλιακα και στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι έχει ανεβάσει την προσφορά του για να αποσπάσει το “ναι” της Ζανκτ Πάουλι για τον 29χρονο δεξιό μπακ.

Ο Μανώλης Σάλιακας έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, κερδίζοντας και την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας, αλλά προσφέρει στον Ολυμπιακό και το έξτρα “ατού” ότι θεωρείται γηγενής για την UEFA, αφού έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες των Πειραιωτών.

Οι Πειραιώτες προσφέρουν έτσι πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ στην Ζανκτ Πάουλι για να πάρουν τον διεθνή ποδοσφαιριστή και σύντομα αναμένονται εξελίξεις στην περίπτωσή του.