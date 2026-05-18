Αθλητικές μεταδόσεις με Άρσεναλ – Μπέρνλι και Στέφανο Τσιτσιπά

Ο αγώνας της Άρσεναλ με την Μπέρνλι για την Premier League και η αναμέτρηση του Στεφάνου Τσιτσιπά με τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ στο ATP 250 της Γενεύης, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18.05.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς – Πέρικαρντ

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Αμβούργο

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δούκας – ΑΕΚ Futsal Super League

21:30 Novasports Start Λεγανές – Ουέσκα Ισπανικό Πρωτάθλημα Β

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπέρνλι Premier League