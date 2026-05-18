Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια έβαλαν γάντια του μποξ και έστειλαν μήνυμα στις μελλοντικές σχέσεις των παιδιών τους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δηλώσει την αγάπη του για τη πυγμαχία και το τελευταίο διάστημα ποστάρει στα social media εικόνες από προπονήσεις που κάνει. Μάλιστα, ο “Greek freak” έχει… τραβήξει και τη σύζυγό του, Μαράια, μέσα στα ρινγκ, όπως φαίνεται και στην τελευταία του ανάρτηση.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μαράια έβαλαν τα γάντια και το έριξαν στην προπόνηση, με τον Έλληνα “αστέρα” του μπάσκετ να έχει διάθεση για καλαμπούρι και να στέλνει “απειλητικό” μήνυμα προς τις μελλοντικές σχέσεις των τεσσάρων παιδιών τους!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Greek freak”αστειεύεται αναφερόμενος στους μελλοντικούς συντρόφους των παιδιών του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “προετοιμάζονται” και ότι αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου.

“Σε κάθε μελλοντικό αγόρι ή κορίτσι (σ.σ. των παιδιών τους): ερχόμαστε για σένα. Γυμναζόμαστε, θα χρειαστούν 12 ή 14 χρόνια αλλά γυμναζόμαστε. Θα πέσετε στα χέρια μας ή καλύτερα στα χέρια της συζύγου μου” προειδοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πλάνα της συζύγου του, που τα έδινε όλα στην προπόνηση.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, ειδικά στα κορίτσια που θα πλησιάσουν τα αγόρια του, ο Αντετοκούνμπο τόνισε: “Κάθε κορίτσι για τον Μάβερικ και τον Λίαμ, αυτό θα πάρετε. Μελλοντική μου νύφη αυτό θα πάρεις”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έχεις τρία λεπτά, αυτό θα πάρεις” ανέφερε η λαχανιασμένη Μαράια, σε στιγμή που έκανε διάλειμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

“Καλή δουλειά μωρό μου” είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκληρώνοντας το video.