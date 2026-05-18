Ο Λιονέλ Μέσι είχε γκολ και ασίστ στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι – Οι χειρονομίες του Αργεντινού προς την εξέδρα

Ο Λιονέλ Μέσι εντυπωσίασε για ακόμη μία βραδιά στο MLS, καθώς είχε γκολ και μια ασίστ, στη νίκη τηης Ίντερ Μαϊάμι (2-0) επί των Πόρτλαντ Τίμπερς.

Ο Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε μια όμορφη ομαδική ενέργεια, σκοράροντας από κοντινή απόσταση στο 30ό λεπτό και αργότερα (41`) μετά από ένα από τα γνωστά του “σλάλομ” έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπερτεράμε για το 2-0 της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο 38χρονος Αργεντινός, μετρά ήδη 12 γκολ στην εφετινή σεζόν και δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Ο Αργεντινός βοήθησε την ομάδα του να πετύχει την πρώτη νίκη της στο νέο στάδιο Nu, μετά από τρεις ισοπαλίες και μια ήττα με 4-3 από την Ορλάντο Σίτι.

Με τη νίκη αυτή η Ίντερ Μαϊάμι είναι δεύτερη στην ανατολική περιφέρεια του MLS με 28 βαθμούς σε 14 αγώνες, ενώ πρωτοπόρος είναι η Νάσβιλ με 30 βαθμούς σε 13 αγώνες.

Ωστόσο, ο αγώνας “αμαυρώθηκε” από τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από την έλλειψη σεβασμού των παικτών απέναντί τους τις τελευταίες εβδομάδες.

La barra de Inter Miami empezó con el grito de Jugadores y Messi no estaba contento.



El capitán le reclamó a la grada.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/kbjqhY0IeW — José Armando (@Jarm21) May 18, 2026

Αυτή η ενέργεια, προκάλεσε την αντίδραση του Μέσι, ο οποίος έκανε χειρονομίες προς το μέρος τους στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, απορώντας για την ενέργειά τους και ζητώντας τους να σταματήσουν.