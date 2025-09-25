Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ: Η αγκαλιά του Ηλιόπουλου στον MVP Καλοσκάμη και η όμορφη κίνηση του Βίντα στην παρακάμερα της Ένωσης

Η “ματιά” της ΑΕΚ από τον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό
Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού στην OPAP Arena και πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ ήταν ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε την ασίστ για το πρώτο γκολ της ΑΕΚ (του Φράνζι Πιερό) και πέτυχε το 2-0, με το πρώτο του “κιτρινόμαυρο” τέρμα.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.

Τα “μπράβο” των παικτών της ΑΕΚ στον Καλοσκάμη για το γκολ που πέτυχε, η πατρική αγκαλιά του Μάριου Ηλιόπουλου στον Έλληνα μεσοεπιθετικό και η όμορφη κίνηση του Βίντα σε μια μικρή φίλαθλο της Ένωσης, είναι οι στιγμές που ξεχωρίζουν.

