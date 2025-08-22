ΑΕΚ: Η έκτη αποβολή καριέρας του Πέτρου Μάνταλου και το πρώτο γκολ του Νίκλας Ελίασον μετά από έξι μήνες

Η ΑΕΚ “επιβίωσε” στην έδρα της Άντερλεχτ φεύγοντας από τις Βρυξέλλες με το 1-1, αλλά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Πέτρου Μάνταλου, στη μεγάλη ρεβάνς της OPAP Arena.

Ο Πέτρος Μάνταλος πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, “ανέβασε” την εικόνα της ΑΕΚ, αλλά στο 90+4′ προσπάθησε να εμποδίσει αντίπαλο, σε εκτέλεση πλαγίου άουτ, αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την Ένωση με δέκα παίκτες.

O αρχηγός της ΑΕΚ αποβλήθηκε έτσι για έκτη φορά στην καριέρα του και πέμπτη φορώντας τα “κιτρινόμαυρα”.

Η πρώτη του αποβολή με την Ένωση ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 2015, στην Football League, όταν στο 87′ του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Στα θετικά της χθεσινής βραδιάς, πέρα από την εκπληκτική εμφάνιση του Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ είδε τον Νίκλας Ελίασον να έρχεται… από αγωνιστική απραξία και τον πάγκο και να σημειώνει το γκολ της ισοφάρισης για το τελικό 1-1.

Ο Σουηδός επιθετικός είχε αρκετό καιρό να βρει δίχτυα με την ΑΕΚ. Τελευταία φορά που είχε σημειώσει γκολ με την ΑΕΚ ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο (23.02.2025), όταν είχε σκοράρει στη νίκη της Ένωσης στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης.

Το χθεσινό (21.08.2025) ήταν μόλις το δεύτερο τέρμα του Νίκλας Ελίασον σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και το πρώτο του με την ΑΕΚ στην Ευρώπη!

Το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ το είχε πετύχει πριν 8 χρόνια. Ήταν 29 Ιουνίου του 2017, στο 5-0 της Νόρκεπινγκ επί της Πρίστινα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League.