ΑΕΚ: Η Ρίζεσπορ ανακοίνωσε το δανεισμό του Πιερό

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το δανεισμό του παίκτη της Ένωσης
Ο Πιερό
Ο Πιερό σε αγώνα της ΑΕΚ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Φρανζί Πιερό θα ολοκληρώσει τη χρονιά στην Τουρκία για λογαριασμό της Ρίζεσπορ, αφού η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή από την Αϊτή.

Η ΑΕΚ έψαχνε το τελευταίο διάστημα την παραχώρηση του Πιερό, αφού μετά τη μεταγραφή του Βάργκα, ο επιθετικός από την Αϊτή δεν είχε χώρο στο ρόστερ.

Ο Φρανζί Πιερό αποκτήθηκε από την Ένωση το καλοκαίρι του 2024 έναντι 3.500.000 ευρώ από την Μακάμπι Χάιφα και σε 55 παιχνίδια βρήκε δίχτυα 10 φορές. Πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα του μέχρι το καλοκαίρι στην τουρκική ομάδα.

Στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς.

