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Αθλητικά

ΑΕΚ: Η τελευταία φορά που η Ένωση έδωσε ματς ομίλων του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ θέλει να κουνήσει και πάλι το "σεντόνι" του Champions League στο “σπίτι” της μετά από 24 χρόνια και να αγωνιστεί στη «λαμπερή» διοργάνωση μετά από 8 έτη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να… τιμήσει το ραντεβού που έχει με την ιστορία, υποδεχόμενη την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena (22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2), σε ένα ματς που θα κρίνει ποια από τις δυο ομάδες θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase του Champions League.

ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας έμειναν στο 0-0 στο ματς της Βουλγαρίας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα πλέι οφ του Champions League, θα δώσει το «χρυσό εισιτήριο» για την πολυπόθητη League Phase.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αποφασισμένη» να περάσει αυτή την «πίστα» και να αγωνιστεί και πάλι στο Champions League μετά την περίοδο 2018-2019, όταν όμως είχε για έδρα το ΟΑΚΑ.

Η τελευταία φορά -όμως- που η Ένωση αγωνίστηκε σε όμιλο του Champions League ήταν τη σεζόν 2002/2003, όταν είχε φέρει έξι ισοπαλίες κόντρα σε Γκενκ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόμα.

Μάλιστα, το 1-1 με την Γκενκ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι και το τελευταίο ματς Champions league που έδωσε η Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εκείνο το ματς είχε γίνει 30 Οκτωβρίου του 2002, με την ΑΕΚ να “φωνάζει” πολλές φορές για τις αποφάσεις του διαιτητή Μπουζάκα.

Τον Μάιο του 2003 το “Νίκος Γκούμας” γκρεμίστηκε, με την Ένωση να δίνει αγώνες στο Champions League στο “Απ. Νικολαΐδης” αλλά και στο ΟΑΚΑ.

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