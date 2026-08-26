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Αθλητικά

Ενοχλημένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Άγγελο Ποστέκογλου: Η αλλαγή στο ημίχρονο που τον εκνεύρισε

Έστω και χωρίς τον Πορτογάλο στη σύνθεσή της, αλλά και με αριθμητικό μειονέκτημα, η Αλ Νασρ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή του σκορ και τη νίκη
Ενοχλημένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με Άγγελο Ποστέκογλου: Η αλλαγή στο ημίχρονο που τον εκνεύρισε
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να κρύψει τη μεγάλη του ενόχληση, όταν αντιλήφθηκε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου θα τον έκανε, στο ματς της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Ετιφάκ. Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου όχι μόνο έμεινε από νωρίς με δέκα παίκτες (στο 12′ η αποβολή του Μπέντο) αλλά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν με 2-0 πίσω στο σκορ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έδειξε την έντονη δυσαρέσκειά του καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, τη στιγμή που οι δυο ομάδες πήγαιναν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε χαρακτηριστικές χειρονομίες, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Άγγελου Ποστέκογλου, ενώ έβγαλε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού πριν κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια.

Ωστόσο, η Αλ Νασρ κατάφερε δίχως εκείνον να κάνει μεγάλη ανατροπή με αριθμητικό μειονέκτημα και να πάρει τη νίκη (2-3). Ο Σαντιό Μανέ μείωσε στο 74’, για να έρθει τρία λεπτά αργότερα ο Αμπντουλελάχ Αλ-Αμρί και να ισοφαρίσει.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 91’, όταν ο Μανέ βγήκε τετ α τετ και διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην Αλ Νασρ μια απίθανη νίκη.

Ο Ποστέκογλου, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, τονίζοντας πως ο Ρονάλντο είχε κάνει “εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο”, αλλά η τεχνική ηγεσία αποφάσισε να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση.

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Αθλητικά
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