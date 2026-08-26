ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Τα πλάνα του Νίκολιτς για να φέρει το «σεντόνι» του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ μετράει αντίστροφα για ένα τεράστιο ματς. Η Ένωση υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στην “καυτή” Allwyn Arena (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE SPORT2HD), στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, με σκοπό να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League.

Διοίκηση και κόσμος θέλουν να δουν την ΑΕΚ να επιστρέφει στο Champions League μετά από οχτώ χρόνια και τη σεζόν 2018-19. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι και η πρώτη παρουσία του “δικεφάλου” στο Champions League μετά την επιστροφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη σεζόν 2002/2003.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε πως οι παίκτες του είναι έτοιμοι να… κάνουν τη δουλειά και να στείλουν την ΑΕΚ στα “αστέρια”. Η Ένωση θα πρέπει να διαχειριστεί το άγχος για την πρόκριση, την “τρέλα” του κόσμου, αλλά και να μην δώσει χώρους στην Λέφσκι Σόφιας κι έτσι να πανηγυρίσει, όταν ο διαιτητής Τουρπέν δώσει το σφύριγμα της λήξης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει κανονικά στη διάθεσή τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος για προληπτικούς λόγους είχε μείνει εκτός κόντρα στον Ηρακλή. Ο Μαυριτανός εξτρέμ προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να φορέσει φανέλα βασικού, όπως και ο Κάιρινεν ως παρτενέρ του Μαρίν στη μεσαία γραμμή (ο Βιτάλι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής), με τον Βάργκα να έχει το προβάδισμα, έναντι του Ζίνι, για το δίδυμο με τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Την ίδια στιγμή, στη διάθεση του Χούλιο Βελάσκεθ για τη Λέφσκι Σόφιας είναι και ο πρώην χαφ της Ένωσης, Μάρκο Γκρούγιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά (Γκατσίνοβιτς) – Γιόβιτς, Βάργκα (Ζίνι).

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Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάσκεθ): Βουτσόφ – Αλνταϊρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέλες – Μαϊκόν, Μουμπάρικ – Σερζίνιο, Όκο, Μπάλα – Ρεϊνάλντο.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία, Elite)

Βοηθοί: Νικολάς Ντανός (Γαλλία), Μπενζαμίν Παζέ (Γαλλία)

4ος: Ρομέν Λισόρζ (Γαλλία)

VAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

AVAR: Μπαστιέν Ντεσεπί (Γαλλία)