Αθλητικά

Μπραν – ΠΑΟΚ: Πέταξε για Νορβηγία ο «δικέφαλος» με στόχο την πρόκριση στην League Phase του Conference League

Οι Θεσσαλονικείς θα δώσουν “μάχη” για το εκτός έδρας αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει στην Ευρώπη
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας την περασμένη εβδομάδα και πλέον καλείται να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στην Νορβηγία (27.08.2026, 20:00, newsit.gr, OPEN TV), που θα τον στείλει στη League Phase του Conference League.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026) στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” για να πετάξουν για τη Νορβηγία.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τετάρτης στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι και του Χρήστου Ζαφείρη στο Brann Stadion ενώ στις 20:00 θα αρχίσει η τελευταία προπόνηση του “δικεφάλου του Βορρά”, όπου θα είναι μάλιστα ανοιχτή 15 λεπτά για τους εκπροσώπους του Τύπου.

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Αθλητικά
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