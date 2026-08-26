Ολυμπιακός: Ιταλικό «σενάριο» με πρόταση στην Τορίνο για τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ. Η περίπτωση του Γιόακιμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ παραμένει σε κρίσιμο σημείο, αλλά την ίδια στιγμή -από την Ιταλία- προκύπτει πως οι Πειραιώτες έκαναν κίνηση για τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν της Τορίνο.

Όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη κρούση για τον Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν! Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ φέρεται ότι είναι στη λίστα Μονκαντά.

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Ο Πέντερσεν έχει χρηματιστηριακή αξία στα 3.5 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027. Την περασμένη σεζόν μέτρησε συνολικά 32 ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο έχοντας ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 2.338 λεπτά συμμετοχές.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε την καριέρα του από την Τρόμσο και συνέχισε στην Μόλντε, ενώ το 2021 πήρε μεταγραφή για τη Φέγενορντ. Δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Ιταλία, αρχικά ως δανεικός στη Σασουόλο, κάνοντας καλή σεζόν και το 2024 πήγε δανεικός στην Τορίνο, που απέκτησε τα δικαιώματά του έναν χρόνο αργότερα.

Συνολικά με την ιταλική ομάδα έχει 64 εμφανίσεις, με ένα γκολ και τέσσερις ασίστ. Ο Πέντερσεν είναι διεθνής με τη Νορβηγία, μετρώντας 36 συμμετοχές και ένα γκολ, μετρώντας και τέσσερις συμμετοχές στο Μουντιάλ 2026.