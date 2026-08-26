Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε στο court του US Open και αποθεώθηκε – Οι στιγμές «μαγείας» του θρύλου του τένις

Ο Ρότζερ Φέντερερ πάτησε και πάλι το σκληρό τερέν του US Open για πρώτη φορά από το 2019. Επιστρέφοντας στο “Arthur Ashe” της Νέας Υόρκης, τον χώρο που έζησε την ένδοξη εποχή κυριαρχίας του, ο 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam συμμετείχε σε αγώνα επίδειξης και αποθεώθηκε.

Η εκδήλωση με τίτλο “Roger Federer: An Icon Returns to New York” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Fan Week του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του κυρίως ταμπλό του US Open.

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Ο Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2022, έγινε δεκτός με standing ovation από το κοινό της Νέας Υόρκης, επιστρέφοντας σε ένα γήπεδο με το οποίο συνέδεσε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του (κατέκτησε το αμερικανικό Grand Slam 5 φορές και μάλιστα συνεχόμενες).

Αρχικά αντιμετώπισε τον παλιό του αντίπαλο και φίλο Άντι Ρόντικ σε ένα σετ, επικρατώντας με 6-3. Στη συνέχεια, ο 45χρονος Ελβετός ένωσε τις δυνάμεις του με τον Τζον ΜακΕνρό και οι δυο τους νίκησαν τους Αντρέ Αγκάσι και Ρόντικ με 7-5 στο διπλό. Ο “μεγάλος” Ελβετός έδειξε -με πολλούς από τους πόντους του- ότι η… τέχνη δεν ξεχνιέται, κερδίζοντας το χειροκρότημα!

An icon returns!



Roger Federer is back in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/oSOMqiQ0dF — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Ny favorite time of year.



Roger Federer back on court at Arthur Ashe, playing against the American great Andy Roddick.



And somehow that forehand still looks absolutely ridiculous. Effortless, violent, perfect.



There will never be another Federer.



Forever my GOAT. pic.twitter.com/3dwAjHWJEe — sdm (@lordsambrah) August 26, 2026

“Είναι υπέροχο που βρίσκομαι ξανά στη Νέα Υόρκη”, είπε ο Φέντερερ στη συνέντευξη που έδωσε εντός court. “Είναι απίστευτο. Έχω εκπληκτικές αναμνήσεις από αυτό το γήπεδο, από τον κόσμο εδώ και από την πόλη. Το 2004 και το 2005 ήταν όταν άρχισαν όλα για μένα εδώ, η αγάπη μου για τη Νέα Υόρκη μέσα από τις νίκες”.