Ο ΟΦΗ με τον Μιχάλη Μπούση στην έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για την πρόκριση στη League Phase του Europa League

Ο ΟΦΗ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (26.08.2026) για τη Σόφια, με στόχο να “σφραγίσει” αύριο (21:00, Newsit.gr) την πρόκριση στη League Phase του Europa League, έχοντας μαζί και τον Μιχάλη Μπούση.

O ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο μεταξύ ματς για τα πλέι οφ του Europa League και έκανε άλμα πρόκρισης στην League Phase, χάρη σε δύο γκολ του Φούντα και ένα του Ντίκμαν στις καθυστερήσεις.

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Πλέον, καλείται να μην ηττηθεί στην Βουλγαρία, για να συνεχίσει στη League του Phase Europa League. Να θυμίζουμε ότι όποια ομάδα ηττηθεί – αποκλειστεί, θα βρεθεί στη League Phase Conference League.

Το πρωί της Τετάρτης οι Κρητικοί ξεκίνησαν το ταξίδι τους για Σόφια, με τον Μιχάλη Μπούση να βρίσκεται στο πλευρό της αποστολής. Ο ισχυρός άνδρας του ΟΦΗ ταξίδεψε στη Βουλγαρία, προκειμένου να βρεθεί για ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά δίπλα στην ομάδα.

Το κλίμα στις τάξεις των Κρητικών είναι εξαιρετικό, με την αισιοδοξία να είναι διάχυτη. Μάλιστα, και ο κόσμος του ΟΦΗ έδωσε το “παρών” στο αεροδρόμιο, θέλοντας να αποχαιρετήσει την αποστολή και να της στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης πριν από τη μεγάλη μάχη στη Σόφια.