ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο

ΑΕΚ και Μάρκο Νίκολιτς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027, ωστόσο οι άνθρωποι της Ένωσης επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μαζί με τον Σέρβο τεχνικό, προσφέροντας ένα νέο και πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.

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Η διοίκηση της ΑΕΚ θέλει να “δέσει” για πολλά χρόνια τον προπονητή που έφερε την ομάδα και πάλι στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ για πολλά χρόνια, έχοντας την αμέριστη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου.