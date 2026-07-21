Ο Τσάλοφ του ΠΑΟΚ συνεχίζει την αποθεραπεία του στη Μόσχα

Στην πατρίδα του έχει επιστρέψει ο Φιόντορ Τσάλοφ και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στη Μόσχα, μετά και από σχετική συμφωνία με το ιατρικό τιμ του ΠΑΟΚ.

Έχοντας υποστεί ρήξη μηνίσκου τον Ιούνιο, ο Φίοντορ Τσάλοφ έχασε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και πλέον αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά την έναρξη της σεζόν στη Super League.

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Ο ίδιος ο Ρώσος επιθετικός ενημέρωσε έτσι για την πορεία της αποθεραπείας του, μέσα από blog του στο Telegram και αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Η ανάρτηση του Τσάλοφ

«Αποκατάσταση, ημέρα 14: Το νέο της εβδομάδας είναι ότι βρίσκομαι στη Μόσχα.

Συζητήσαμε με τη διοίκηση του συλλόγου και το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ πως, από τη στιγμή που δεν μπορώ ακόμη να ενταχθώ στις ομαδικές προπονήσεις και συνεχίζω την αποκατάστασή μου ατομικά, μπορώ να ακολουθήσω το πρόγραμμα εξ αποστάσεως. Τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό!

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Εδώ θα με παρακολουθούν επίσης αθλητίατροι και φυσικοθεραπευτές, ενώ θα στέλνουμε αναφορές για τις προπονήσεις και τη θεραπεία μου στο ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Μόλις είμαι έτοιμος, θα επιστρέψω με νέες δυνάμεις. Την αποκατάστασή μου στη Μόσχα την εμπιστεύτηκα σε έναν δοκιμασμένο ειδικό και εξαιρετικό επαγγελματία, τον Εντουάρντ Νικολάγεβιτς Μπεζούγκλοβ. Από αύριο κιόλας ξεκινώ προπονήσεις ενδυνάμωσης, ώστε να διατηρήσω τη γενική φυσική μου κατάσταση.

Γενικά, βρίσκομαι στο σπίτι, μαζί με την οικογένειά μου, συνεχίζω την αποκατάστασή μου και… εξακολουθώ να γράφω αυτό το «πρόχειρο blog» μου».