Παναθηναϊκός: Έτοιμο να ανοίξει και το πάνω διάζωμα του ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Πάκσι στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τα παιχνίδια με την ουγγρική Πάκσι στο Conference League και η ρεβάνς θα γίνει στο ΟΑΚΑ, το οποίο αναμένεται να είναι απόλυτα διαθέσιμο για τους “πράσινους”.

Η ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάκσι θα γίνει στις 30 Ιουλίου (21:30) και οι “πράσινοι” έχουν ενημερωθεί ότι το ΟΑΚΑ θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους.

Την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ούτε ολόκληρο το κάτω διάζωμα, λόγω των εργασιών στο γήπεδο, αλλά πλέον εκτιμάται ότι θα υπάρχει από την πρεμιέρα της σεζόν, η δυνατότητα να ανοίξει και το πάνω διάζωμα, αν χρειαστεί.