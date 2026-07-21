Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Έτοιμο να ανοίξει και το πάνω διάζωμα του ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με την Πάκσι στο Conference League

Έχουν προχωρήσει οι εργασίες στο γήπεδο και μπορεί να είναι 100% έτοιμο για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη σεζόν
Το ΟΑΚΑ
Το ΟΑΚΑ σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τα παιχνίδια με την ουγγρική Πάκσι στο Conference League και η ρεβάνς θα γίνει στο ΟΑΚΑ, το οποίο αναμένεται να είναι απόλυτα διαθέσιμο για τους “πράσινους”.

Η ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάκσι θα γίνει στις 30 Ιουλίου (21:30) και οι “πράσινοι” έχουν ενημερωθεί ότι το ΟΑΚΑ θα είναι πλήρως στη διάθεσή τους.

Την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ούτε ολόκληρο το κάτω διάζωμα, λόγω των εργασιών στο γήπεδο, αλλά πλέον εκτιμάται ότι θα υπάρχει από την πρεμιέρα της σεζόν, η δυνατότητα να ανοίξει και το πάνω διάζωμα, αν χρειαστεί.

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Αθλητικά
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