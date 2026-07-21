Αντονέλα Ροκούσο για Λιονέλ Μέσι: «Είμαι απίστευτα περήφανη, είσαι το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας»

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούσο, αποθέωσε τον σούπερ σταρ της Αργεντινής, μετά το φινάλε του Μουντιάλ της Αμερικής, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Η Αντονέλα Ροκούσο παρακολούθησε από κοντά όλους τους αγώνες του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ της Αμερικής, αλλά εξέφρασε την υπερηφάνεια της και για όσα κάνει ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου, εκτός αγωνιστικών χώρων.

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Η ανάρτηση της Αντονέλα Ροκούσο

Θα είσαι πάντα ο καλύτερος, Λιονέλ Μέσι. Όχι μόνο λόγω του ταλέντου σου, αλλά επειδή δεν σταμάτησες ποτέ να είσαι ο εαυτός σου. Ότι και να συμβεί, δεν τα παρατάς ποτέ, πάντα παλεύεις μέχρι το τέλος και δίνεις τα πάντα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή η δύναμη, αυτή η νοοτροπία και αυτό το τρόπος να σηκώνεσαι ξανά και ξανά είναι αυτά που σε κάνουν μοναδικό.

Σε ευχαριστώ που μας διδάσκεις κάθε μέρα ότι η αληθινή επιτυχία χτίζεται με δουλειά, θυσίες, επιμονή και ποτέ να μην χάνεις την ουσία σου. Είσαι το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας και έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους. Σε εκτιμώ περισσότερο από όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις και είμαι απίστευτα περήφανη που περπατάω αυτή τη ζωή δίπλα σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Ροκούσο και Μέσι έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.