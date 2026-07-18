ΑΕΚ και Μοντερέι συμφώνησαν οριστικά για τη μετεγγραφή του Ορμπελίν Πινέδα

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται πια για την ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα, αφού έπεσαν οι υπογραφές με την Μοντερέι, για να επιστρέψει ο Μεξικανός μέσος στην πατρίδα του για λογαριασμό της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Η Μοντερέι θα καλύψει τη ρήτρα του Ορμπελίν Πινέδα για να τον πάρει από την ΑΕΚ, με την Ένωση να συμφωνεί με τους Μεξικανούς για τον τρόπο που θα καταβληθούν τα χρήματα της μετεγγραφής.

Με τη ρήτρα στα 8 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ θα λάβει τα μισά άμεσα και τα υπόλοιπα μέσα σε έναν χρόνο, ανάβοντας έτσι το “πράσινο φως” για τη μετεγγραφή του 30χρονους Μεξικανού μέσου στην ομάδα της πατρίδας του, όπου και θα βρεθεί ξανά με τον πρώην προπονητή του στην Ένωση, Ματίας Αλμέιδα.