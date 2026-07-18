Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ και Μοντερέι συμφώνησαν οριστικά για τη μετεγγραφή του Ορμπελίν Πινέδα

Οριστικά στη Μοντερέι θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Πινέδα
Ο Πινέδα
Ο Πινέδα σε αγώνα της ΑΕΚ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρελθόν θα πρέπει να θεωρείται πια για την ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα, αφού έπεσαν οι υπογραφές με την Μοντερέι, για να επιστρέψει ο Μεξικανός μέσος στην πατρίδα του για λογαριασμό της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Η Μοντερέι θα καλύψει τη ρήτρα του Ορμπελίν Πινέδα για να τον πάρει από την ΑΕΚ, με την Ένωση να συμφωνεί με τους Μεξικανούς για τον τρόπο που θα καταβληθούν τα χρήματα της μετεγγραφής.

Με τη ρήτρα στα 8 εκατομμύρια ευρώ, η ΑΕΚ θα λάβει τα μισά άμεσα και τα υπόλοιπα μέσα σε έναν χρόνο, ανάβοντας έτσι το “πράσινο φως” για τη μετεγγραφή του 30χρονους Μεξικανού μέσου στην ομάδα της πατρίδας του, όπου και θα βρεθεί ξανά με τον πρώην προπονητή του στην Ένωση, Ματίας Αλμέιδα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
128
91
75
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo