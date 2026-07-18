Τζόελ Ρόκα: «Θυμάμαι το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, όπου το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί»

Ο Τζόελ Ρόκα ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, αναφέρθηκε στον Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ και τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Αφού πρώτα… συστήθηκε στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ο Τζοέλ Ρόκα εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τους Πειραιώτες και τόνισε ότι γνωρίζει καλά τι συμβαίνει στους αγώνες τους στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

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Οι δηλώσεις του Τζόελ Ρόκα

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω εδώ την καριέρα μου. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο που διαθέτει πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με ξεκάθαρους στόχους που ξέρει να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσα περισσότερα γίνεται.

Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όλα όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά. Προτού έρθω εδώ, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός, έχει ένα γήπεδο που… πιέζει πολύ, από τα παιχνίδια του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ρόκα στο Olympiacos TV! / Roca’s first statements on Olympiacos TV! pic.twitter.com/34hKoyC8iC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 18, 2026

Είμαι γρήγορος στο ένας εναντίον ενός, μου αρέσει πολύ να τρέχω, να ντριμπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ. Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ.

Θυμάμαι περισσότερο από όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω, να σας γνωρίσω όλους και να παίξω μπροστά σας».