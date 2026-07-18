Ο Τζον Πουλακίδας ήταν «καυτός» στο Ντάλας Μάβερικς – Νιου Γιορκ Νικς

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει να “παλεύει” στο Summer League για να βρει μία θέση στο NBA και ήταν εξαιρετικός στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Με “όπλο” το καλό του σουτ, ο Τζον Πουλακίδας ελπίζει ότι θα βρει ένα δεύτερο συμβόλαιο στους Ντάλας Μάβερικς ή σε κάποια άλλη ομάδα του NBA και στο ματς με τους Νιου Γιορκ Νικς κέρδισε τα “βλέμματα”, έχοντας 18 πόντους με 5/7 τρίποντα.

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Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έχει κινήσει τις διαδικασίες για να αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας, ενώ είχε πρόσφατα επαφές και με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Ο Πουλακίδας αγωνίστηκε πέρυσι με συμβόλαιο two-way στους Μάβερικς.