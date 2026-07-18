Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Τζον Πουλακίδας ήταν «καυτός» στο Ντάλας Μάβερικς – Νιου Γιορκ Νικς

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ είχε 18 πόντους με 5/7 τρίποντα
Ο Πουλακίδας σε αγώνα των Μάβερικς
Ο Πουλακίδας σε αγώνα των Μάβερικς / ΦΩΤΟ Credit: Ken Blaze-Imagn Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει να “παλεύει” στο Summer League για να βρει μία θέση στο NBA και ήταν εξαιρετικός στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Με “όπλο” το καλό του σουτ, ο Τζον Πουλακίδας ελπίζει ότι θα βρει ένα δεύτερο συμβόλαιο στους Ντάλας Μάβερικς ή σε κάποια άλλη ομάδα του NBA και στο ματς με τους Νιου Γιορκ Νικς κέρδισε τα “βλέμματα”, έχοντας 18 πόντους με 5/7 τρίποντα.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έχει κινήσει τις διαδικασίες για να αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας, ενώ είχε πρόσφατα επαφές και με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Ο Πουλακίδας αγωνίστηκε πέρυσι με συμβόλαιο two-way στους Μάβερικς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
128
91
75
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo