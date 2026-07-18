Η ιστορική φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ έγινε ξανά viral ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026

Η Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Μουντιάλ, με τον άλλοτε θρύλος της Μπαρτσελόνα να βρίσκεται απέναντι στον… διάδοχό του στους Καταλανούς, τους οποίους ενώνει και μία απίστευτη φωτογραφία.

Από τα 16 του χρόνια, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μπει στα… παπούτσια του Λιονέλ Μέσι και είναι ο πρώτος έφηβος που κατάφερε στο γήπεδο να συγκριθεί πραγματικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών για την Μπαρτσελόνα, την ώρα που έχει αρχίσει να “σαρώνει” τα πάντα και με την εθνική Ισπανίας, φθάνοντας στα 18 του χρόνια να παίζει σε τελικό Μουντιάλ.

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Γιαμάλ και Μέσι όμως συνδέονται όμως και μέσω μία απίθανη ιστορίας, με μία φωτογραφία από όταν ο Αργεντινός ήταν ακόμη 21 ετών και ο Ισπανός είχε μόλις γεννηθεί.

Για μία φωτογράφηση της UNICEF, ο Μέσι είχε φωτογραφηθεί με ένα μωράκι στην Καταλονία, το οποίο και έμελλε να γίνει ο… διάδοχός του. Κι αυτό γιατί επρόκειτο για τον Γιαμάλ.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Η φωτογραφία είχε γίνει viral και πριν από μερικά χρόνια, ενώ τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε ξανά, με αφορμή τη μεταξύ τους “μονομαχία” στον τελικό του Μουντιάλ. Μοιάζει να είναι προϊόν της τεχνικής νοημοσύνης, αλλά είναι 100% αληθινή.

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Πρόκειται για μία πιθανότητα που αντιστοιχεί σε… μία στις 625 τρισεκατομμύρια, σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις, αλλά ακόμη και αυτή η απίθανη σύμπτωση έγινε πραγματικότητα για Μέσι και Γιαμάλ.

Jimmy breaks down the viral photo of Messi and baby Yamal ahead of the @FIFAWorldCup Finals #FallonTonight #FIFAWorldCup pic.twitter.com/E34v8rkmBt — The Tonight Show (@FallonTonight) July 17, 2026

Το γεγονός δημιούργησε ακόμη και θεωρίες συνομωσίας, ότι η FIFA είχε προσχεδιάσει τα πάντα, αλλά η μόνη πραγματικότητα είναι ότι η φωτογραφία είναι αληθινή και ο Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ θα συναντηθούν 18 χρόνια μετά στον αγωνιστικό χώρο για το μεγαλύτερο παιχνίδι του αθλήματος, τον τελικό του Μουντιάλ.