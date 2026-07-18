Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα

Παίκτης του Ολυμπιακού θα σύντομα είναι κι επίσημα, ο Τζοέλ Ρόκα, καθώς οι Πειραιώτες προανήγγειλαν την απόκτηση του Καταλανού εξτρέμ, ο οποίος και υπέγραψε για 5+1 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έδωσε ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους στη Χιρόνα, για να καταφέρει να αποσπάσει το “ναι” για τον Τζοέλ Ρόκα και ο 21χρονος ποδοσφαιριστής θα φοράει τα επόμενα χρόνια τη φανέλα των “ερυθρόλευκων”.

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Με μία ανάρτησή τους στα social media μάλιστα, o Ολυμπιακός προανήγγειλε την απόκτηση του Τζοέλ Ρόκα, με μία φωτογραφία του πίσω από κασκόλ της ομάδας.