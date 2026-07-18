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Αθλητικά

Ο Τζόελ Ρόκα είναι κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού

Ανακοινώθηκε η μετεγγραφή του 21χρονου Ισπανού από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ
Ο Ζοέλ Ρόκα
Ο Τζοέλ Ρόκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία του olympiacos.org
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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα από την Χιρόνα, με τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια, σε μία σημαντική επένδυση από τους Πειραιώτες.

Ο Τζόελ Ρόκα ήταν διεθνής με όλες τις “μικρές” εθνικές ομάδες της Ισπανίας και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να δώσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Χιρόνα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ). Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει.

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