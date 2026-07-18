Ντόλαντ Τραμπ για Αγγλία και Χάρι Κέιν: «Πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Χάρι Κέιν και τον αποκλεισμό της Αγγλίας από το Μουντιάλ της Αμερικής.

Έχοντας γνωριστεί στο παρελθόν με τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ενημερωμένος για όσα συνέβησαν στον αποκλεισμό των “τριών λιονταριών” από την Αργεντινή και σχολίασε τις αποφάσεις του Τόμας Τούχελ.

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Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε τα εξής: “Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, είναι ο Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη. Αλλά και πάλι, τι ξέρω εγώ για το ποδόσφαιρο.

Πήραν το προβάδισμα και πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά; Αλλά, τι ξέρω εγώ από προπονητική; Ήταν λίγο παράξενο πάντως, όμως ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος”.