Ο Εβάν Φουρνιέ διασκέδασε με Λιόλιου στην Πάρο

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν με τον Ολυμπιακό και τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Πάρο.

Έχοντας λατρέψει την Ελλάδα από την άφιξή του στη χώρα μας πριν δύο χρόνια για τον Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ παραμένει κάθε καλοκαίρι στα νησιά μας για διακοπές και φέτος κάνει διακοπές στην Πάρο.

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Σε video που κυκλοφόρησε στα social media μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ φάνηκε να διασκεδάζει σε βραδινή του έξοδο, ακούγοντας το τραγούδι “νοικιάστηκε” της Κατερίνας Λιόλιου.

Ο Φουρνιέ αναμένεται να συνεχίσει πάντως τις διακοπές του και σε άλλα ελληνικά νησιά.