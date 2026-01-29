«ΑΕΚ και Σταντάρ Λιέγης συμφώνησαν για Χακίμ Σαχαμπό, στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ το deal» γράφουν οι Βέλγοι

Ραγδαίες εξελίξεις στην ΑΕΚ και στην προσπάθεια της ομάδας να ενισχυθεί στη μεσαία της γραμμή, με τον Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης να είναι ο εκλεκτός για τη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι αποκάλυψε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον 20χρονο κεντρικό χαφ της Σταντάρ Λιέγης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Ένωση έφτασε σε οριστική συμφωνία με την ομάδα του Βελγίου, προκειμένου να κάνει δικό της τον Χακίμ Σαχαμπό.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, το deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους “έκλεισε” στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τους”«κιτρινόμαυρους” να βρίσκουν στο πρόσωπο του νεαρού μέσου όλα τα στοιχεία που έψαχναν για την ενίσχυσή τους στη θέση του αμυντικού χαφ.

Ο Σαχαμπό έχει γεννηθεί στις Βρυξέλλες από πατέρα από το Μπουρουντί, ωστόσο έχει επιλέξει να παίζει με την εθνική Ρουάντας (καταγωγή της μητέρας του) έχοντας ήδη 5 εμφανίσεις. Πέρασε από την δεύτερη ομάδα της Λιλ, ενώ το 2022 πήγε στη Σταντάρ Λιέγης, η οποία στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν τον έδωσε δανεικό στην Μπέρσοτ, όπου είχε 15 συμμετοχές και 1 ασίστ.

Φέτος έχει 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βελγίου. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 21 Νοεμβρίου, καθώς έκτοτε ήταν για δύο ματς στον πάγκο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού.