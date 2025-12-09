ΑΕΚ: Κατέθεσε αγωγή κατά της ΕΠΟ για ηθική βλάβη

Η ΑΕΚ πηγαίνει στα άκρα την κόντρα της με την ΕΠΟ και τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες κατέθεσε αγωγή ύψους 800.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ενάντια στον ΠΑΟΚ η ΕΠΟ είχε αναφέρει προπηλακισμό του Στεφάν Λανουά, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο, ενώ ήταν παρατηρητής του αγώνα. Η ΑΕΚ αθωώθηκε από τις δικαστικές αίθουσες και είχε ζητήσει από την ΕΠΟ να ζητήσει συγγνώμη εντός δέκα ημερών.

Αυτό δεν συνέβη ποτέ και οδήγησε την ΠΑΕ ΑΕΚ να κάνει αγωγή ύψους 800.000 κατά της ΕΠΟ και του Μάκη Γκαγκάτση για ηθική βλάβη.

«Η ΑΕΚ είναι ένα περήφανο σύμβολο με Αρχές, που δεν ανέχεται συκοφαντίες, ύβρεις ή έπαρση απ’ όπου και αν προέρχονται» σχολίασε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ σχετικά με το συμβάν.