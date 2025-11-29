ΑΕΚ: Καθησυχαστικά τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζίνι

Ο τραυματισμός του Ζίνι επισκίασε τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα στο Conference League. Οι αρχικές εκτιμήσεις δεν έκαναν λόγο για κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τις εξετάσεις που έκανε ο νεαρός επιθετικός.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζίνι επιβεβαίωσαν όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Φιορεντίνα. Ο Ανγκολέζος γλίτωσε τα χειρότερα θα χρειαστεί περίπου δέκα μέρες αποχής από την ενεργό δράση.

O τρόπος που ο Ζίνι τραυματίστηκε -με την υπερέκταση του ποδιού- ήταν αρκετά επικίνδυνος, ωστόσο το πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο ευτυχώς δεν αποδείχθηκε σοβαρό. Φυσικά, ο παίκτης θα χάσει το ντέρμπι της ΑΕΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού.