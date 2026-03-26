Ο Τζέριαν Γκραντ έχει πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολος για το Παναθηναϊκός – Μονακό

Ο Τζέριαν Γκραντ αντιμετωπίζει ένα τραυματισμό στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού και πλέον είναι αμφίβολος για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Μονακό στη Euroleague και Ολυμπιακό στην GBL.

Οι εξετάσεις του Τζέριαν Γκραντ έδειξαν ότι έχει ζημιά σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού, με αποτέλεσμα να υπάρχει πια ανησυχία για τη συμμετοχή του στα κρίσιμα παιχνίδι του Παναθηναϊκού που ακολουθούν.

Οι “πράσινοι” δίνουν μεγάλη “μάχη” για την είσοδο στην 6άδα και τα πλέι οφ της Euroleague, γεγονός που αυξάνει το προβληματισμό για την κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ και την… αναμονή για το χρόνο απουσίας του.

Ανάλογα με την αποθεραπεία που θα αποφασιστεί από το ιατρικό επιτελείο του “τριφυλλιού”, θα διαμορφωθεί και το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.