Παναθηναϊκός: Παραμένουν εκτός Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προπονήσεις στο Κορωπί εν μέσω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, με τους Τιν Γεντβάι και Έρικ Πάλμερ Μπράουν να παραμένουν εκτός για τους “πράσινους”.

Τιν Γεντβάι και Έρικ Πάλμερ Μπράουν ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και ο Ράφα Μπενίτεθ περιμένει να δει πότε θα τους έχει ξανά διαθέσιμους για τους αγώνες της ομάδας του στα πλέι οφ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της έναρξης των playoffs. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Κυριόπουλος.

Γεντβάι και Πάλμερ – Μπράουν έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Θεραπεία ακολούθησαν οι Κάτρης, Ερνάντεθ και Σισοκό.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Τετέι, Κοντούρης, Ίνγκασον, Λαφόν, Τσέριν, Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Γιάγκουσιτς, Μπόκος και ο Ντέσερς που έχει ειδική άδεια.

Επόμενη προπόνηση της ομάδας την προσεχή Τρίτη.