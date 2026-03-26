Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out το παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής της Euroleague

Εξαντλήθηκαν από νωρίς τα εισιτήρια του αγώνα, όπως έκανε κι επίσημα γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague και το ματς θα γίνει σε κατάμεστο γήπεδο, αφού οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη το sold out.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν από νωρίς τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 36η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο και μπορεί να είναι καθοριστικό στη “μάχη” για την 4άδα της κατάταξης.

Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έκανε έτσι γνωστό ότι τα εισιτήρια του αγώνα έχουν… εξαφανιστεί, αναφέροντας τα εξής: «Και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής (07/04, 21.15) της Ευρωλίγκα με την Ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!».

Στις 7 Απριλίου 2026 είναι προγραμματισμένο να γίνει το ματς, στις 21:15 ώρα Ελλάδας. 

