Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out το παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague και το ματς θα γίνει σε κατάμεστο γήπεδο, αφού οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν ήδη το sold out.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν από νωρίς τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 36η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο και μπορεί να είναι καθοριστικό στη “μάχη” για την 4άδα της κατάταξης.

Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ έκανε έτσι γνωστό ότι τα εισιτήρια του αγώνα έχουν… εξαφανιστεί, αναφέροντας τα εξής: «Και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο! Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής (07/04, 21.15) της Ευρωλίγκα με την Ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!».

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/nI5f30YJnG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 26, 2026

Στις 7 Απριλίου 2026 είναι προγραμματισμένο να γίνει το ματς, στις 21:15 ώρα Ελλάδας.