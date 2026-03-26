Super League: Ρεκόρ 10ετίας στα εισιτήρια της σεζόν 2025-26

Ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών εξελίσσεται φέτος στη Super League, γεγονός που έχει οδηγήσει και στην αύξηση των εισιτηρίων, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 10ετίας στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2025-16.

Με μέσο όρο κοντά στα 8.000 εισιτήρια, η σεζόν 2025-16 κατάφερε να ξεχωρίσει από όλες τις προηγούμενες σεζόν της τελευταίας 10ετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Super League.

Όσον αφορά τις ομάδες του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή, με τους οπαδούς του να έχουν μετατρέψει την πλειοψηφία των εντός έδρας αγώνων της ομάδας τους σε sold out, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ να συμπληρώνει το… βάθρο.

Η ενημέρωση από τη Super League

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και η αμφίρροπη υφή του έφερε μαζί και την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας.

Τις αναμετρήσεις για τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος παρακολούθησαν συνολικά 1.406.823 θεατές από τις εξέδρες των γηπέδων, το οποίο αντιστοιχεί σε 7.993 θεατές ανά αγώνα.

Στο τέλος της κανονικής περιόδου της προηγούμενης σεζόν το αντίστοιχο νούμερο ήταν στο 1.182.478 εισιτήρια και ο μέσος όρος στις 6.497 ανά αγώνα. Συνολικά σε όλο το πρωτάθλημα έφτασε το 1.512.774 εισιτήρια και ο μέσος όρος σκαρφάλωσε στα 6.694 ανά αγώνα.

Ο καλύτερος μέσος όρος εισιτηρίων της τελευταίας δεκαετίας είναι στα 7.683 εισιτήρια του 2023-24, ενώ η πιο μικρή προσέλευση ήταν το 2021-22, λίγο μετά τον Covid-19 και τους περιορισμούς που υπήρχαν.

Οι μέσοι όροι της τελευταίας δεκαετίας

2025-26: 7.993

2024-25: 6.694

2023-24: 7.683

2022-23: 7.322

2021-22: 3.508

2020-21: Κορονοϊός

2019-20: 6.626

2018-19: 5.432

2017-18: 4.236

2016-17: 4.026

Τα περισσότερα εισιτήρια στη σεζόν είχε ο Ολυμπιακός, με συνολικά 363.271 και μέσο όρο που έφτασε τις 30.273 ανά αγώνα. Στη δεύτερη θέση ήταν η ΑΕΚ (306.682) και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 217.315. Ο ΟΦΗ ήταν η πρώτη ομάδα της Περιφέρειας σε προσέλευση με 68.413 εισιτήρια και μέσο όρο ανά αγώνα στις 6.219.

Τα εισιτήρια ανά ομάδα τη σεζόν 2025-26