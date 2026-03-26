Ο Ολυμπιακός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους 9 διεθνείς ποδοσφαιριστές του

Η διακοπή για τις εθνικές ομάδες έχει… αδειάσει το Ρέντη, λίγο πριν το ξεκίνημα των πλέι οφ της Super League, αφού ο Ολυμπιακός έχει 9 διεθνείς ποδοσφαιριστές αυτό το διάστημα.

Στην Εθνική Ελλάδας είναι οι Ρέτσος, Μουζακίτης και Τζολάκης, στην Εθνική Ελπίδων οι Μπότης, Καλογερόπουλος και Κουτσογούλας, στο Μαρόκο, ο Ελ Κααμπί, στη Νιγηρία ο Μπρούνο και στο Ιράν ο Ταρέμι, με αποτέλεσμα οι προπονήσεις του Ολυμπιακού να γίνονται πλέον με πολλές ελλείψεις.

Οι 9 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο Ρέντη για την προετοιμασία των Πειραιωτών στα πλέι οφ. Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ πάντως, δεν παρέλειψε να ευχηθεί ως όλους τους καλή επιτυχία στους διεθνείς της ποδοσφαιριστές.

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 26, 2026

“Καλή επιτυχία στους διεθνείς μας!”, έγραψαν οι Πειραιωτών σε φωτογραφία με τους 9 διεθνείς τους.