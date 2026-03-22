Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Κηφισιά και θέλει τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League… έστω και με συγκατοίκηση, πριν την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν το φετινό πρωταθλητή.
ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0 τελικό: Άνετη νίκη για την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, 3-0 την Κηφισιά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ εντός έδρας και ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-1 στον Βόλο
Μακρινό σουτ του Μπένι, ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα
Ντεμπούτο για τον Σαχαμπό με τα κιτρινόμαυρα
ο Σαχαμπό στη θεση του Πινέδα - Αποθέωση για τον Μεξικανό
Εκτέλεση κόρνερ, αδράνεια της άμυνας της ΑΕΚ να διώξει, ο Στρακόσα έδιωξε ένα κοντινό σουτ σε κόρνερ, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία του
ο Βιγιαφάνιες στο ματς
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου -με το δεξί- σχεδόν από την αριστυερή γωνία της μεγάλης περιοχής της Κηφισιάς, η μπάλα δεν πήρε αρκετά φάλτσα και έφυγε δίπλα από το αριστερό "γ" της εστίας των φιλοξενούμενων
ο Γκρούγιτς στη θέση του Περέιρα
Γύρισμα του Πήλιου από αριστερά, προβολή του Ζίνι από τη μικρή περιοχή και στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα ελάχιστα άουτ
Σέντρα του Ελίασον από τα δεξιά και με το αριστερό πόδι, ο Βίντα έπιασε την μπάλα στο πίσω δοκάρι, αλλά την έστειλε άουτ
Ο Ραμίρες έκανε τρομερή επέμβαση σε φαλτσαριστό σουτ του Ζίνι, έξω από τη μεγάξη περιοχη και στην αριστερή γωνία
Γκατσίνοβιτς και Ελίασον στο ματς, γιόβιτς και Κοϊτά έξω
Ατομική προσπάθεια του Κοϊτά και σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα έφυγε ψηλά
Ωραία προσπάθεια του Πόμπο που κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή, ο Ζέρσον έκανε το σουτ με την μπάλα να περνάει πολλά μέτρα άουτ
ο Ραμίρεζ βγήκε γρήγορα και έδιωξε προ του Ζίνι, την κάθετη που έγινε από πλευράς ΑΕΚ
Φαουλ για κάρτα του Χριστόπουλου στον Πήλιο
Στο μεταξύ, σηκώθηκε για ζέσταμα ο Σαχαμπό, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο της ΑΕΚ
ο Ζίνι στη θέση του Βάργκα
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Μακρινό σουτ του Ρουκουνάκη από΄τον άξονα, έπεσε και μπλόκαρε ο Στρακόσα
Θα συνεχίσουν και οι δυο κανονικά
Στο έδαφος Ρουκουνάκης και Γιόβιτς που χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι. Στον αγωνιστικό χώρο τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων
Φώναξαν για χέρι του Πινέδα και πέναλτι οι φιλοξενούμενοι, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Απευθείας εκτέλεση φάουλ για την Κηφισιά με το Πόμπο, η μπάλα έφυγε άουτ
Αυτογκόλ δήλωσε η Super League το 2-0 της Ένωσης
Υπέροχο άνοιγμα του Πινέδα στον Πήλιο, το μπακ της ΑΕΚ έκανε κοντρόλ και με τη μια την μπαλιά και ο Βάργκα πετάχτηκε στο όριο της μικρής περιοχής και σκόραρε
Ο Ραμίρες βγήκε έξω από την εστία του και έκανε λάθος πάσα. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, απέφυγε τον Ρουκουνάκη και σούταρε. Η μπάλα κόντραρε στον Πέτκοφ και κατέληξε στα δίχτυα
Γύρισμα του Κοϊτά από δεξιά, ο Γιόβιτς έπιασε γεμάτα την μπάλα, αλλά ο Ραμίρες επενέβη σωτήρια και παραχώρησε κόρνερ
Γύρισμα του Σόουζα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Βίντα έκανε κακό υπολογισμό και η μπάλα στρώθηκε στον Αντόνισε, ο οποίος μάλλον αιφνιδιάστηκε και το σουτ που επιχείρησε πέρασε εκτός
Συνδιασμός των παικτών της ΑΕΚ, σουτ του Ρότα ελάχιστα μέσα απο τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του αντίπαλου πορτιέρε
Ατομική προσπάθεια από τον Κοϊτά, ο Μαυριτανός μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση δεξιά, έκανε το γύρισμα αλλά δεν υπήρχε συμπαίκτης για να σκοράρει
Έδωσε πέναλτι ο διαιτητής
Φυσικά, η φάση ελέγχεται και αο το VAR
Ο Λαρουσί έκανε την παράβαση
Κακή σέντρα απο τον Ζερσον Σόουζα της Κηφισιάς από δεξιά
Πιέζει ψηλά η Κηφισιά
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Στον πάγκο της Κηφισιάς βρίσκονται οι: Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Μπένι, Θεοδωρίδης, Νούνελι, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Σόουζα, Ταβάρες, Μίγιτς.
Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Ζίνι.
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
4ος: Τασιόπουλος
VAR: Τσακαλίδης, Τσαγκαράκης
Ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Μαϊντάνα, που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, ενώ εκτός βρίσκεται και ο τιμωρημένος Έμπο
Οκτώ παίκτες της ΑΕΚ είναι στο όριο (Ρέλβας, Πινέδα, Κουτέσα, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Λιούμπισιτς και Πήλιο) και αν δουν την κίτρινη θα χάσουν την πρεμιέρα των πλέι οφ
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Μαρίν και Πένραις
Από την άλλη, η Κηφισιά είναι στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 27 βαθμούς, προέρχεται από μεγάλο “τρίποντο” επί του Βόλου (2-0) και μόνο με νίκη θα βρεθεί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8, ενώ με ήττα ή ισοπαλία θα παίξει στα πλέι άουτ
Να αναφέρουμε ότι την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός θα υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του Βόλου
Η ΑΕΚ πήρε πριν από λίγα 24ωρα την πρόκριση στους “16” του Conference League, αλλά η εντός έδρας ανώδυνη ήττα (0-2) από την Τσέλιε έφερε γκρίνια στους “κιτρινόμαυρους”
Η ισοπαλία (2-2) που είχε η ΑΕΚ στην έδρα του Ατρομήτου έφερε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με την Ένωση να έχει 57 βαθμούς, όπως και οι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον, Πόμπο, Αντόνισε - Χριστόπουλος.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Περέιρα, Πινέδα, Κοϊτά, Μάνταλος - Βάργκα, Γιόβιτς
Επιστροφή στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Τσέλιε και παίρνει θέση δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς, ενώ θέση στο αρχικό σχήμα παίρνουν και οι Βίντα και Περέιρα
Ας δούμε τις επιλογές των δυο προπονητών
Από τα μάτριξ του γηπέδου προβλήθηκε ένα βίντεο με τον Πέτρο Μάνταλο να εξηγεί στον γιο του τον λόγο που υπέγραψε την ανανέωση με την ΑΕΚ έως στο 2027
Με ένα video που προβλήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα, έγινε γνωστό πως ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για έναν ακόμα χρόνο
Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League… έστω και με συγκατοίκηση, πριν την έναρξη των πλέι οφ που θα κρίνουν το φετινό πρωταθλητή
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του αγώνα ΑΕΚ – Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική (26η) στην κανονική περίοδο της Super League
